Ue. Vestager, Alleanza commerciale con Usa per frenare shopping società cinesi in Europa

Agenpress – “Alcune società cinesi non competono in modo equo. Esiste un enorme problema di reciprocità” quando si tratta dell’accesso al mercato in Cina”.

Così la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, nel corso di un’intervista online organizzata dall’Atlantic Council.

“Dove sono cresciuta, nell’ovest della Danimarca, se inviti le persone e loro non ti invitano mai, alla fine smetti” di invitarle, ha aggiunto Vestager in riferimento alle nuove regole che Bruxelles si appresta a mettere in campo dal 2021 contro la concorrenza sleale da parte delle aziende straniere. Un’altra possibile soluzione per frenare lo ‘shopping’ nell’ Ue delle società cinesi sarebbe un “Consiglio per il commercio e la tecnologia” Usa-Ue congiunto, ha detto Vestager, convinta che i due blocchi “in questo momento non stiano sfruttando al meglio i valori condivisi e la loro storia comune”.