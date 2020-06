“Parliamo di Covid-19” Parte oggi su TikTok il live con l’esperto Iss

AgenPress. Parte oggi alle 18.30 “Parliamo di Covid-19”, il primo degli appuntamenti live sulla piattaforma social TikTok per parlare dell’epidemia in modo scientificamente accurato. Flavia Riccardo (@friccardo), epidemiologa e ricercatrice presso il Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità sarà in diretta insieme a Federico Rognoni (@ronisbooks), star della divulgazione con oltre 7 milioni di “reaction” ai suoi video e content creator italiano della piattaforma, per rispondere alle domande più frequenti sul virus.

Il talk nasce da una collaborazione fra il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e la piattaforma social TikTok per raggiungere il pubblico dei giovani e giovanissimi, per raccontare e comprendere meglio ciò che sta succedendo e gli strumenti che abbiamo per combattere l’epidemia di Covid-19.