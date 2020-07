Alitalia. Efromovich, 3mld dal governo? Troppi. Dovrebbe venderla, ho i soldi

Agenpress – “Sappiamo dai giornali che il governo ci metterà 3 miliardi di euro. È troppo, non ha senso, invece di versare altro denaro in Alitalia, il governo dovrebbe venderla, imponendo solo due obblighi al compratore: mantenere il nome e avere l’hub nel principale aeroporto italiano”.

Lo dice German Efromovich, proprietario della Synergy Group Corp, in un’intervista al Sole 24 Ore in cui assicura: “Come con una bella donna, continuerò il corteggiamento finché ci sarà un’opportunità”.

“Mi chiedono tutti dove sono i soldi per comprare Alitalia. Quando avremo un piano industriale approvato i soldi saranno versati sul conto che ci verrà indicato. Se lei va in un negozio di Benetton non deve far vedere i soldi all’entrata, ma quando ha preso la merce e va alla cassa prima di uscire”, aggiunge.

In merito alla cifra che investirebbe, “fino a un miliardo avrebbe senso in base al piano che ho visto l’anno scorso. Se la Newco nasce senza debiti possono bastare 500 milioni di euro”, dichiara l’uomo d’affari. Quanto al reperimento delle risorse, “Synergy non investe da sola. Abbiamo 3-4 investitori dietro di noi, nordamericani, del Medio Oriente, sudamericani”.