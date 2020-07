Coronavirus. L’India terzo paese al mondo per numero di contagi

Agenpress – Con 697.413 casi accertati di coronavirus, l’India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dietro a Stati Uniti (2.876.143) e Brasile (1.603.055). Lo rende noto il sito dell’università americana Johns Hopkins. Il numero dei decessi totali nel Paese asiatico è 19.268.

Le autorità indiane hanno intanto revocato la decisione di riaprire il monumento del Taj Mahal, dopo che sono stati rilevati nuovi casi nell’area. Il ministero della Cultura aveva deciso di riaprire il 6 luglio tutti i monumenti in tutto il Paese, dopo più di tre mesi in cui erano stati imposti un limite al numero di visitatori e l’obbligo di indossare mascherine per il viso. Dopo un rigoroso blocco a livello nazionale, l’India ha alleggerito le restrizioni nella maggior parte del Paese, fatta eccezione per le aree a rischio più elevato.