Meloni: “516 euro le pensioni agli invalidi totali. Emendamento a mia firma”

AgenPress. Il M5S che sta pubblicando post per rivendicare il provvedimento che nel Decreto Rilancio stanzia risorse per aumentare a 516 euro le pensioni agli invalidi totali, dovrebbe almeno avere la decenza di dire che l’emendamento è a mia prima firma e che nel fondo istituito ci sono attualmente solo le risorse (50 milioni) sulle quali Fratelli d’Italia ha potuto dire la sua.

Il M5S ha destinato al fondo pensioni di invalidità ZERO euro, pur avendo a disposizione MILIARDI che ha preferito utilizzare per marchette, regali e amenità varie. Fratelli d’Italia continuerà lo stesso a battersi per i diritti dei più fragili, nonostante il cinismo di chi ci governa.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.