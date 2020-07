Afghanistan: ragazza spara ai talebani che le avevano ucciso i genitori

AgenPress. Una ragazza afghana ha sparato a due combattenti talebani e ferito molti altri dopo aver trascinato i suoi genitori dalla loro casa e averli uccisi.



L’accadimento è avvenuto la scorsa settimana quando gli insorti hanno fatto irruzione nella casa di Qamar Gul, un’ adolescente di un villaggio nella provincia centrale di Ghor.



I combattenti stavano cercando suo padre che era un sostenitore del governo, motivo per cui i combattenti talebani sono andati a casa sua e lo hanno trascinarono fuori. Quando sua moglie ha resistito, i combattenti talebani hanno ucciso anche lei.



“La ragazza che era all’interno della casa, ha preso una pistola che la famiglia aveva e ha sparato per la prima volta contro i due combattenti talebani che uccisero i suoi genitori, e poi ne ha ferito alcuni altri”.

Gul ha un’età compresa tra 14 e 16 anni, secondo diversi funzionari. È comune per molti afghani non si conosce l’età precisa.



Diversi altri combattenti talebani in seguito sono venuti ad attaccare la sua casa, ma alcuni abitanti del villaggio e miliziani filo-governativi li hanno espulsi dopo uno scontro a fuoco.

Le forze di sicurezza afghane hanno portato Gul e suo fratello minore in un posto più sicuro, ha affermato Mohamed Aref Aber, portavoce del governatore provinciale.



Dopo l’episodio i social network sono stati inondati di elogi per l’atto “eroico” di Gul.

Una fotografia di Gul, che indossa un velo e con una mitragliatrice in grembo è diventata virale negli ultimi giorni.



“Tanto di cappello per il suo coraggio! Ben fatto “, ha scritto Najiba Rahmi su Facebook. “Potere di una ragazza afgana”, ha scritto un altro utente di Facebook, Fazila Alizada.

“Sappiamo che i genitori sono insostituibili, ma la tua vendetta ti darà una relativa pace”, ha dichiarato Mohamed Saleh nel suo post su Facebook.