Usa. Blinken: ritiro truppe da Afghanistan voluto da Trump ci ha consentito di concentrarci su altre sfide, come Russia e Cina

AgenPress – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan ha offerto agli Stati Uniti l’opportunità di concentrarsi su altre sfide internazionali, come la Cina e la Russia.

Intervenendo alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Blinken ha affermato che l’accordo riguardante il ritiro delle forze statunitensi dall’Afghanistan è stato stipulato durante l’amministrazione Trump.

Questa sessione faceva parte dell’indagine della Commissione Affari Esteri della Camera sul ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan.

Rispondendo alle critiche secondo cui il ritiro avrebbe minato la credibilità degli Stati Uniti come alleati affidabili, Blinken ha affermato: “Nel 2008, avevamo circa 200.000 truppe schierate tra Afghanistan e Iraq. La Russia ha invaso la Georgia. Nel 2014, avevamo ancora circa 12.000 truppe in Afghanistan. Ricorderete cos’altro è successo nel 2014. La Russia per la prima volta ha invaso l’Ucraina. Poiché siamo stati in grado di riconcentrare il nostro tempo, le nostre risorse, i nostri sforzi, siamo stati in grado di costruire questa coalizione di oltre 50 paesi che ha resistito all’aggressione della Russia. E devo dire che il presidente ha fatto un lavoro straordinario in questi ultimi tre anni”.

Nel frattempo, alcuni rappresentanti alla sessione hanno criticato il modo in cui è stato gestito il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Altri hanno espresso sostegno al ritiro delle forze statunitensi.

Michael McCaul e molti altri legislatori repubblicani hanno descritto Blinken e l’amministrazione Biden come “impreparati” e “inefficaci” riguardo al ritiro.

“Come capo della diplomazia americana, lei ha delegato questa responsabilità a me e, mentre i talebani si arrendevano a Kabul, il 14 agosto 2021, lei, signore, era in vacanza a East Hampton, New York”, ha affermato Michael McCaul, presidente della Commissione per gli affari esteri della Camera.

“L’amministrazione Biden ha condotto un’attenta revisione politica, riconoscendo che saremmo di nuovo in guerra con i talebani se abbandonassero l’accordo di Doha”, ha affermato un altro rappresentante, Gregory Meeks.

Alcuni membri della Camera hanno anche criticato gli aiuti statunitensi all’Afghanistan.

“I talebani hanno beneficiato delle spedizioni di denaro contante degli Stati Uniti sin dalla Banca centrale afghana. Si tratta di fondi americani, e di terroristi sanzionati… che hanno dirottato gli aiuti statunitensi destinati al popolo afghano”, ha affermato Tim Burchett, un altro membro della Camera.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato che Blinken ha testimoniato finora 14 volte sul ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, tra cui quattro volte davanti alla Commissione Affari Esteri della Camera. Tuttavia, Michael McCaul ha dichiarato durante la sessione di mercoledì che sotto la sua presidenza, Blinken non ha testimoniato nemmeno una volta davanti alla commissione.