Roma. Si getta dal balcone dopo litigio con la fidanzata. Morto sul colpo

AgenPress – Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a Roma.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30 quando sono arrivate più segnalazioni, tra cuI anche quella della fidanzata, di un ragazzo precipitato dalla terrazza Pincio su viale Gabriele d’Annunzio. Sul posto i carabinieri del Comando di piazza Venezia, della stazione San Lorenzo in Lucina e del Nucleo investigativo. A quanto ricostruito finora il 21enne romano, di origini sudamericane, aveva bevuto molto e stava passeggiando con la ragazza quando hanno avuto una discussione per motivi sentimentali e si è buttato giù da un’altezza 15 metri. Soccorso in gravissime condizioni, il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il ragazzo non è morto sul colpo: la ragazza ha immediatamente chiamato il 112 e i sanitari hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di San Giovanni, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. La giovane ha riferito ai carabinieri che il fidanzato aveva bevuto molto durante la serata; stando alla sua testimonianza, e ai rilievi condotti sul posto, non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un suicidio.