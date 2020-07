Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo, perché si oppone a pubblicità dati CTS?”

AgenPress. “Il Tar del Lazio con sentenza aveva deciso di rendere pubblici e disponibili alla consultazione delle parti i dati del Comitato Tecnico Scientifico sull’emergenza Covid e su come è stata trattata.

Il Governo ha interposto ricorso in appello al Consiglio di Stato. Dato per scontato che in punto di diritto la scelta è legale, in via di merito e di opportunità mi domando: perché il Governo si oppone alla pubblicità di questi dati? Chi non ha nulla da nascondere nulla teme.

Magari il timore è che la pubblicità di questi atti possa da un lato smontare la tesi dello stato di emergenza, dall’altra rileggere la storia della pandemia in Italia e di come è stata trattata”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.