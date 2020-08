AgenPress. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la morte del fratello minore Robert. Aveva 71 anni.

Trump – scrive in una nota -: “E’ con il cuore pesante che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto. Non era solo mio fratello era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre”