Coronavirus. 320 positivi in 24 ore, 4 decessi, in aumento ricoverati e in terapia intensiva

AgenPress – Secondo il bollettino diffuso sul sito del ministero della Salute, aggiornato al 17 agosto, nelle ultime 24 ore si sono registrati 320 nuovi casi, 182 guariti e 4 vittime in più.

In aumento le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 810, 23 in più nelle ultime 24 ore. Su anche le terapie intensive (da 56 a 58) ed i soggetti in isolamento domiciliare (13.999, 109 in più di ieri). Gli attualmente positivi sono 14.867 (+134). I dimessi ed i guariti sono saliti a 203.968 (+182). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (212). Questi i dati del ministero della Salute.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 5.335 in Lombardia, 874 in Piemonte, 1.814 in Emilia-Romagna, 1.634 in Veneto, 687 in Toscana, 295 in Liguria, 1.329 nel Lazio, 195 nelle Marche, 567 in Campania, 59 nella Provincia autonoma di Trento, 325 in Puglia, 718 in Sicilia, 255 in Abruzzo, 201 in Friuli Venezia Giulia, 127 nella Provincia autonoma di Bolzano, 85 in Umbria, 110 in Sardegna, 149 in Calabria, 8 in Valle d’Aosta, 35 in Molise, 65 in Basilicata.