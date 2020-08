L’opinione di Roberto Napoletano. Il futuro è ora. Bisogna agire

AgenPress. Agire ora insieme. Per fare la nuova Bretton Woods che restituisca ordine al mondo e lo liberi dalla incertezza e dall’ansia paralizzanti. Per fare le nuove regole della nuova Europa solidaristica.

Quelle stesse regole che per inerzia, timidezza e interesse non si sono colpevolmente fatte sacrificando la coesione e alimentando il populismo. Per costruire il futuro dei giovani anche perché saranno loro a ripagare il debito e bisogna avere la consapevolezza che privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza. Per fare debito buono investendo in capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca e non per fare debito cattivo a fini improduttivi.

Per ricostruire l’Europa con lo spirito dei Fondatori e l’Italia con lo spirito etico di De Gasperi e, aggiungiamo noi, con il debito “buonissimo” che serva a riunificare il capitale sociale, digitale e infrastrutturale delle due Italie e realizzi oggi con le opere non con i sussidi la “coerenza meridionalista” dello statista trentino.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/2020/08/18/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-il-futuro-e-ora-bisogna-agire/