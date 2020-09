Roma. Raggi, prosegue il Piano Sanpietrini via IV Novembre, sostituiti con asfalto

AgenPress – “Vanno avanti i lavori in via IV Novembre, uno degli interventi previsti nel “Piano Sanpietrini” con cui andremo a riqualificare alcune delle principali strade del centro storico, caratterizzate dalla pavimentazione in selciato.

Abbiamo completato la parte centrale della carreggiata e stiamo ultimando l’intervento a Largo Magnanapoli per riaprire la strada a doppio senso di marcia. Il cantiere proseguirà, poi, su via Cesare Battisti con la pavimentazione in sanpietrini che sarà sostituita da quella in asfalto”.

Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Si tratta di un cantiere molto complesso, che ha avuto bisogno di diverse fasi di lavorazione. Per esempio, alcune caditoie ai lati della strada erano chiuse ermeticamente da lastre di acciaio: questo significa che, quando pioveva, l’acqua non poteva defluire e s’infiltrava nella carreggiata. Ci siamo accorti di questa situazione durante i lavori di riqualificazione previsti dal “Piano Sanpietrini”. Gli operai, quindi, per completare l’intervento, hanno dovuto ricostruire alcune di queste caditoie. I commercianti ci hanno anche raccontato che durante le intense piogge una parte della pavimentazione in selciato si sgretolava, provocando avvallamenti molto pericolosi. Il segno evidente di una manutenzione necessaria e non più rinviabile.