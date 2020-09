Cina. Dreosto (Lega): “Bene Corte dei Conti europea. Non svendere settori strategici Ue a Cina”

AgenPress – Il report della Corte dei Conti europea ha segnalato come l’influenza cinese abbia raggiunto livelli preoccupanti per l’Ue. Gli investimenti di imprese controllate direttamente o indirettamente da Pechino rischia di essere un pericolo enorme per gli asset strategici nazionali degli Stati europei. Prestare massima attenzione all’interesse della Cina per settori strategici come quello energetico, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture e trasporti è divenuto un imperativo categorico. L’allarme lanciato dalla Corte Ue deve essere preso in seria considerazione ora dalle Istituzioni comunitarie e dai governi nazionali. Serve una reazione comune coordinata per far fronte in maniera organica alla minaccia cinese. La Cina non può e non deve essere considerata un partner politico. Di Maio e il Movimento 5 Stelle leggano con attenzione il report della Corte, escano dall’ambiguità sul posizionamento strategico dell’Italia e la smettano di tentare di svendere il nostro Paese al Partito Comunista cinese.”

Così in una nota, l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto, membro della Commissione del Parlamento Ue sulle interferenze estere nei processi democratici dell’Unione europea.