California.Incendi, 10 morti e 16 dispersi. Oregon 500mila persone evacuate

AgenPress – Almeno 15 persone sono morte negli incendi che stanno devastando la California, l’Oregon e lo Stato di Washington negli Usa. Stando a quanto riportano le autorità, altre 7 persone sono morte giovedì in California portando il totale a 10, mentre almeno altre cinque persone hanno perso la vita nei roghi negli altri due Stati.

Vigili del fuoco da tutta l’America sono stati chiamati per tentare di contenere le fiamme. A partire da giovedì, più di 100 incendi in 12 stati occidentali hanno bruciato più di 4,3 milioni di acri, secondo il National interagency Fire Center, l’agenzia governativa per la gestione degli incendi. Si tratta di un territorio grande quasi quanto lo Stato del New Jersey.

Non si fermano, poi, gli incendi che stanno devastando il nord-ovest dell’Oregon, dove sono state evacuate 500mila persone a causa dei roghi, più del 10% dei 4,2 milioni di abitanti dello Stato, secondo quanto riferito dall’Ufficio per la gestione dell’emergenze dell’Oregon.

Le fiamme sono arrivate molto vicino alla città di Molalla, a circa 50 km da Portland, innescando un ordine di evacuazione obbligatorio per la comunità di circa 9mila persone. Tra i centri più colpiti c’è la cittadini di Phoenix vicino al confine di stato della California lungo l’Interstate 5, dove gli abitanti hanno visto la loro comunità quasi totalmente distrutta.