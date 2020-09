Silvio Berlusconi compie 84 anni. Compleanno in quarantena nella sua villa di Arcore

AgenPress – Silvio Berlusconi compie 84 anni nella sua villa di Arcore dopo è in quarantena dopo essere stato ricoverato per il coronavirus con una diagnosi di polmonite bilaterale.

Dovrebbe arrivare proprio oggi l’esito un altro tampone a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi, se sarà negativo, ne servirà un secondo consecutivo con lo stesso esito per considerare l’ex premier potrà essere considerato guarito.

“Buon compleanno, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, al Presidente Silvio Berlusconi. Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. Auguri di cuore da tutta la comunita’ azzurra“, dice Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Io ho scommesso non solo sull’Imprenditore, non solo sul Politico, ma ho scommesso nella mia vita anche sull’Uomo Berlusconi. Non c’è un grande imprenditore, non c’è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande Uomo. Buon compleanno Silvio!”, dichiara Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

”Buon compleanno di cuore a Silvio Berlusconi, con l’augurio che riesca a vincere al più presto la sua battaglia contro il Covid per tornare a lavorare per il bene del Paese”, scrive sui suoi canali social Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.