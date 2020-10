Coronavirus. Nelle ultime 24 ore 9mila contagi in Russia e in Israele, 2500 in Germania

AgenPress – Quasi 9mila casi di coronavirus sono stati registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Un nuovo dato allarmante a cui si aggiungono anche 169 morti tra i pazienti affetti da Covid-19 nel Paese. L’area che ha registrato più contagi è quella di Mosca, dove nelle ultime 24 ore i test positivi sono stati 2.424. Il totale delle infezioni in Russia dall’inizio della pandemia e’ pari a 1.185.231 casi.

Sempre nelle ultime 24 ore in Israele sono stati quasi 9mila (8.919), segnando così un ennesimo record. Oltre 65mila i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. Gli attualmente positivi nel Paese sono 69mila, di cui 810 gravi. 206 i pazienti che necessitano di ventilazione. I decessi hanno raggiunto quota 1.571 con 43 morti in un giorno. In Israele è in vigore, fino al 14 ottobre, un lockdown nazionale.

In Germania sono stati oltre 2.500 i contagi, soglia superata per la seconda volta in pochi giorni. Secondo il Robert Koch Institute in un solo giorno nel Paese sono stati individuati 2.503 casi, sabato erano stati 2.507. Dall’inizio della pandemia nel Paese si sono registrati 291.722 contagi e 9.500 morti.