Gregoretti. Salvini. Non so che cosa chiederà il giudice a Conte, Toninelli e agli altri convocati

AgenPress – “Amici, era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole e imputato, il PM ha chiesto l’archiviazione, il giudice ha chiesto di sentire il premier, altri ministri ed ex ministri: soddisfatto possa emergere che quanto ho fatto non l’ho fatto da solo, avvenendo comunque in un contesto di procedura giusta e corretta”.

Così Matteo Salvini su Facebook dopo l’udienza a Catania sul caso Gregoretti.

“Non so che cosa chiederà il giudice a Conte, Toninelli e agli altri convocati. Non l’abbiamo chiesto noi, perché non sono abituato a scaricare le responsabilità su altri e non cerco vendette. Ho la coscienza pulita e la tranquillità della coerenza, non c’è un reato nell’azione di governo che abbiamo condotto. In questo momento da italiano vorrei che il presidente del Consiglio e i ministri si occupassero esclusivamente dei problemi del Paese, conto che in tribunale possano risolvere brevemente raccontando ciò che tutti sanno”.