M5S. Fico, non potrà essere più quello delle origini. Compattarsi intorno a progettualità e identità

“Da quando il Movimento è nato – scrive il presidente della Camera – ha vissuto molte fasi, è stata una novità assoluta nel panorama politico e sociale italiano ed europeo. È cresciuto molto e molto in fretta e questo ha inciso profondamente sul suo assetto, su come ha affrontato momenti particolari e decisioni cruciali. Si è dovuto misurare continuamente con sfide significative, con un certo scetticismo all’esterno, ma anche con i propri limiti e con i propri errori. Un percorso non banale, che si è contraddistinto per coraggio e passione, visione e impegno, ma che ha vissuto anche contraddizioni e battute di arresto, mancanze e fragilità”.

“Credo che il Movimento – prosegue il post – possa ancora dire e fare tanto. Non potrà essere più quello delle origini, ma da quelle radici deve comunque trovare nutrimento; è stato avanguardia e per questo non potrà smettere di guardare con curiosità e apertura a nuove avanguardie; ha sentito l’urgenza di portare un modo nuovo nel contesto politico italiano, e ora non deve dimenticarlo. Si è fatto portavoce della necessità del cambiamento e di introdurre temi nuovi nell’agenda politica e ora non solo ha responsabilità di governo, ma sta anche affrontando come forza di maggioranza uno dei periodi più difficili, delicati e complessi della storia del Paese. Dobbiamo avere l’orgoglio di rivendicare i risultati ottenuti grazie al nostro impegno: il reddito di cittadinanza, l’ecobonus, la legge anticorruzione, gli investimenti su sanità con l’abolizione del superticket e scuola con le nuove assunzioni”.

“E dobbiamo però anche guardare al futuro – prosegue Fico -. Per essere all’altezza delle sfide future il Movimento non può prescindere dal riflettere su se stesso e sulla strada finora percorsa. Con trasparenza, con spirito costruttivo e con un confronto franco e leale. L’unico modo per trovare una sintesi indispensabile per il futuro è compattarsi intorno a una progettualità e a una identità, e sui provvedimenti da portare avanti e sui temi da sostenere: ambiente, sostenibilità, energia, tutela dei più deboli, legalità, lotta ai conflitti d’interesse, diritti e trasparenza. E allo stesso modo individuare un’organizzazione che sia adeguata a quello che è diventato e a quello che aspira ancora ad essere. Non è facile, sarà faticoso, ma occorre farlo. Insieme. Auguri Movimento 5 Stelle”.