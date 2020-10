Ambiente. Costa, decreto “Terra mia”, inasprisce le pene per chi avvelena e inquina

AgenPress – “Il disegno di legge #TerraMia è stata una delle mie prime promesse fatte quando sono diventato ministro. Ci è voluto del tempo per scrivere una legge così complessa e che coinvolge più ministeri. Per questo voglio ringraziare il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per il grande lavoro sinergico, che ha aiutato a definire una legge che protegge e tutela i nostri territori”-

Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Configura nuove modalità di prevenzione e prevede misure come il Daspo ambientale: chi inquina terra, aria, acqua, non è degno di stare in quel territorio, e deve andare via. Terramia inasprisce le pene per chi avvelena e inquina. E non solo.