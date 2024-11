Pakistan: oltre 11 milioni di bambini sotto i 5 anni respirano aria tossica nel Punjab

AgenPress. “Mentre lo smog continua a persistere nella provincia del Punjab, sono estremamente preoccupato per il benessere dei bambini costretti a respirare aria inquinata, tossica. Oltre 11 milioni di bambini sotto I 5 anni sono esposti a questo smog nei distretti più duramente colpiti.

I livelli di inquinamento atmosferico hanno superato i record a Lahore e Multan la scorsa settimana, con un inquinamento atmosferico oltre 100 volte superiore alle linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Centinaia sono stati ricoverati in ospedale, tra cui dozzine di bambini, e l’inquinamento atmosferico è così grave che ora è visibile dallo spazio.

Prima di questi livelli record di inquinamento atmosferico, circa il 12% dei decessi di bambini sotto i cinque anni in Pakistan era dovuto all’inquinamento atmosferico. Ci vorrà del tempo per valutare l’impatto dello straordinario smog di quest’anno, ma sappiamo che raddoppiare e triplicare la quantità di inquinamento nell’aria avrà effetti devastanti, in particolare sui bambini e sulle donne incinte.

I bambini sono I più colpiti dall’inquinamento atmosferico perché hanno polmoni più piccoli e non hanno le difese immunitarie che derivano dall’età. Inoltre, respirano due volte più velocemente degli adulti e inspirano più aria, spesso attraverso la bocca, insieme a sostanze inquinanti, il che porta a malattie respiratorie potenzialmente letali.

L’impatto potenziale degli inquinanti atmosferici può essere estremo sui polmoni e sul cervello in via di sviluppo dei bambini. Respirare l’inquinamento atmosferico da particolato può danneggiare il tessuto cerebrale e minare lo sviluppo cognitivo, con implicazioni e battute d’arresto per tutta la vita. Quando le donne incinte sono esposte all’aria inquinata, hanno maggiori probabilità di partorire prematuramente, affrontare problemi respiratori e i loro bambini potrebbero avere un basso peso alla nascita.

Inoltre, le scuole nelle aree colpite da smog sono state chiuse fino a metà novembre per proteggere i bambini dagli effetti nocivi dell’aria inquinata. Pertanto, l’apprendimento di circa 16 milioni di bambini nel Punjab è stato interrotto. Il Pakistan, già alle prese con un’emergenza educativa con 26,2 milioni di bambini che non frequentano la scuola, non può permettersi ulteriori perdite di apprendimento.

Ogni bambino ha il diritto all’aria pulita. La salute dei bambini e il diritto all’istruzione devono essere tutelati. L’UNICEF chiede al governo del Pakistan di garantire questi diritti per ogni bambino

L’UNICEF sta supportando misure di sensibilizzazione come parte del piano ufficiale del Governo del Punjab per ridurre lo smog. La nostra risposta comprende la sensibilizzazione dei giornalisti e del pubblico sulle misure di prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Stiamo anche sostenendo e collaborando con i dipartimenti governativi per ridurre le emissioni, implementando strategie come la transizione verso le energie rinnovabili.

Ridurre le emissioni derivanti dalle attività agricole e industriali e incoraggiare iniziative di trasporto e energia pulite e sostenibili non sono più solo strategie di mitigazione del cambiamento climatico, ma sono fondamentali per proteggere la salute dei bambini oggi. Chiediamo alle autorità di aumentare immediatamente l’applicazione delle normative esistenti e di rafforzare ulteriormente le norme sulle emissioni per una protezione a lungo termine.

La COP29 offre ai Governi una reale opportunità di trasformare le parole in azioni per il clima prima che sia troppo tardi. Non possiamo permetterci di lasciare che i nostri bambini respirino aria tossica. Non possiamo lasciare che la salute, l’istruzione e il benessere di milioni di bambini ne risentano. Per il bene dei nostri figli e del loro futuro, dobbiamo agire urgentemente oggi”.