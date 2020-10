Gregoretti. Bongiorno, abbiamo un audio di Conte, “prima si redistribuisce, poi si fanno gli sbarchi”

AgenPress – “Se chiama Giuseppe Conte, che cosa vi dite?”, chiede Tiziana Panella a Giulia Bongiorno, ospite di Tagadà su La7 per parlare del processo di Matteo Salvini per presunto sequestro di persona nel caso della nave Gregoretti.

“Gli chiederei se è contento di finire a novembre a testimoniare la bontà delle procedure seguite durante il governo gialloverse per lo sbarco dei migranti”, è stata la risposta della Bongiorno che poi ha aggiunto di augurarsi che il premier si presenti per “confermare quello che è noto a tutti, cioè che Salvini non stava sequestrando nessuno ma stava aspettando che il premier terminasse la procedura per la redistribuzione prima di far sbarcare i migranti”.

E allora perché la difesa di Salvini non ha chiamato Conte a testimoniare? “Non lo abbiamo fatto perché abbiamo un audio in cui il presidente Conte testualmente spiega la procedura dicendo “prima si redistribuisce, poi si fanno gli sbarchi”. Abbiamo un audio, che vale più di mille testimonianze”.

