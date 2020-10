Migranti. Meloni: per Lamorgese nessun rischio Covid da arrivo migranti

AgenPress – Il Ministro dell’Interno Lamorgese dichiara che non c’è alcun pericolo Covid collegato all’arrivo degli immigrati illegali e che dei 56.000 presenti nei centri di accoglienza solo il 2,7% è risultato positivo.

Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Quindi il Governo ci dice che migliaia di persone che arrivano dalle zone più povere e disastrate del mondo, che viaggiano ammassate con mezzi di fortuna, che sostano giorni o mesi in luoghi “inumani” in Libia e nord Africa e poi attraversano il Mediterraneo in barconi stracolmi (questa è la narrazione che ci fanno dell’immigrazione), non corrono il rischio di essere contagiate. Ci prendono in giro? Capiamoci, o il loro racconto dei migranti “che scappano dalla guerra e dalla disperazione e vengono richiusi nei lager” è una menzogna, oppure lo è il fatto che i clandestini non sono soggetti ad elevato rischio di contagio.

Gli italiani non ne possono più delle informazioni distorte e surreali diffuse dal Governo e amplificate in modo acritico dai media di regime. Chiedo formalmente al Governo e al Comitato tecnico scientifico di spiegare su basi mediche e scientifiche questa presunta immunità generalizzata dal Covid che avrebbero i clandestini che sbarcano illegalmente sulle nostre coste.