Comunali Roma. Di Biase (PD), Raggi faccia un passo indietro, è improponibile

AgenPress – “Virginia Raggi, per come ha male amministrato Roma, non è più riproponibile, sebbene sia la sindaca uscente perciò faccio appello al suo senso di responsabilità: si faccia da parte per favorire un’intesa col Pd e consentire all’alleanza che già governa il Paese di individuare un candidato comune, in grado di garantire un futuro migliore alla capitale d’Italia. Le aspirazioni di un singolo non possono ostacolare un progetto di respiro nazionale”.

Così la consigliera regionale Michela Di Biase, già capogruppo dem in Campidoglio, su ‘La Repubblica’.

“Valuti se fare un passo indietro per favorire un’intesa tra il Pd e il M5s su Roma, in linea con quanto dichiarato da Luigi Di Maio, che per le prossime amministrative ha proposto un accordo organico delle forze di governo, senza fossilizzarsi sui nomi”.

“Va fatto un ragionamento di sistema su tutte le grandi città le ultime elezioni ci dimostrano che quando ci alleiamo nei Comuni, alla fine i risultati ci premiano”.

E Di Maio “mi pare abbia voluto mandare un messaggio, intanto al Pd. Del tipo: proviamo a capire come possiamo andare avanti insieme. Faccio notare che fino a pochi mesi fa era impensabile”. Le primarie “se troviamo un accordo organico con i 5S si possono pure non fare”.