Papa: “Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia”

AgenPress. “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”.

Così Papa Francesco in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma firmato Evgeny Afineevsky.

Tra i momenti più toccanti del documentario la testimonianza di Juan Carlos Cruz, vittima e attivista contro gli abusi sessuali oggi presente alla Festa di Roma insieme al regista.