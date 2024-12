Papa: “Le donne, sono loro a mandare avanti il mondo”

AgenPress. Le donne, sono loro a mandare avanti il mondo. Ma una certa cultura “machista”, ancora radicata in diverse zone del mondo, porta a trattarle come esseri umani di “seconda classe” o, peggio, alla stregua di un animale domestico.

Dopo le parole nella Messa di ieri coi nuovi cardinali che “non c’è salvezza senza la donna”, dopo l’appello di questa mattina al necessario contributo delle donne alla teologia perché altrimenti “una teologia di soli uomini è una teologia a metà”, Papa Francesco torna a parlare di donne, delle loro potenzialità e di quello che Giovanni Paolo II indicava come “genio femminile”.

Lo fa nell’udienza ai membri di “Manos Unidas”, associazione pubblica di fedeli, quasi interamente al femminile, sorta in Spagna nel 1959 come risposta proprio delle donne di Azione Cattolica della Spagna all’appello FAO che denunciava la “fame di pane, di cultura e di Dio che affligge gran parte dell’umanità”.

Da allora il comitato è impegnato a sradicare la fame nel mondo, il sottosviluppo, l’analfabetismo e la mancanza d’istruzione, andando direttamente alle cause di queste problematiche.

Con questa cultura maschilista, siamo abituati a vedere la donna non come il cane o il gatto di casa, ma come un essere umano di seconda categoria, e dimentichiamo che sono le donne a governare il mondo e – alcuni dicono – sono loro a comandare. Ma questo va bene. Ma la donna che gestisce una famiglia, che guida i villaggi, che è vicina ai bisogni, quella rica sensibilità delle donne.