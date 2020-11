Coronavirus: diminuiscono in Italia i contagi 22.253 (ieri 29.907)

AgenPress. In Italia diminuiscono i nuovi contagi sono 22.253 (ieri 29.907), ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno. Le vittime sono 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri.

Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati dal coronavirus ci sono sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758), Veneto 1.544 (ieri 2.300).