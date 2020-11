Silvestroni (FDI): click Day felice per aziende cinesi, non per l’Italia

AgenPress. “Con il click Day per il monopattino scontato sarà contenta qualche azienda “made in China” e non certo chi deve prendere i mezzi pubblici per lavorare e studiare.

E’ un Governo di incompetenti che non riesce a dare risposte a cittadini e alle imprese disperate ma che si prendono il lusso di sperperare soldi pubblici durante la peggiore crisi economica degli ultimi tempi”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione trasporti a Montecitorio.