AgenPress – Al momento Donald Trump non intende invitare Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti. Un mancato invito sarebbe una rottura della tradizione per la quale il presidente in carica invita quello eletto.

Lo conferma anche Rudolph Giuliani, il legale personale del presidente, “non ha intenzione di concedere la vittoria a Joe Biden”, il quale parlerà all’America alle 20 ora locale, le due del mattino italiane. Il discorso lo terrà da Wilmington, in Delaware.