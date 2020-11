Usa. Biden in Chiesa e al cimitero per rendere omaggio alla prima moglie e alla figlia

AgenPress – Joe Biden si è recato nella chiesa di St. Joseph on the Brandywine, a poca distanza da casa sua, con un corteo ormai di dimensioni presidenziali. Insieme a lui la figlia Ashley e il nipote Hunter.

Dopo essere andato in chiesa, ha reso omaggio nel cimitero retrostante alle tombe della sua prima moglie Neilia e della loro figlia Naomi, morte in un tragico incidente d’auto, nonché al figlio Beau, deceduto per cancro nel 2015. Un rito che aveva compiuto anche martedì scorso, il giorno delle elezioni. Biden è quindi rientrato nella sua casa di Wilmington.