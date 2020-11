Veneto. Luca Zaia minacciato di morte. Messaggi di solidarietà

AgenPress – “Sei un asino, vorrei spararti in bocca“. Questa è una delle minacce di morte ricevute via mail dal governatore Luca Zaia in questi mesi, che hanno portato a una denuncia.

“La violenza e gli stupidi non hanno ragione di esistere nella società civile”: ì ha scritto il presidente della Lombardia Attilio Fontana sui social portando la sua solidarietà “all’amico Luca Zaia” . “Buon lavoro a Luca – ha aggiunto .- e a tutti i veneti impegnati nell’emergenza covid-19”.

“Confindustria Veneto esprime piena solidarietà al presidente Luca Zaia, per le minacce ricevute. Le difficoltà che questa pandemia sta creando non possono in alcun modo giustificare azioni e comportamenti violenti, che vanno fermati e condannati. Dobbiamo lavorare insieme, evitando tensioni sociali, per uscire quanto prima da questa crisi e costruire una ripresa rapida e diffusa”. Lo afferma in una nota il presidente degli Industriali veneti, Enrico Carraro.

“Solidarietà all’amico e collega Luca Zaia per le minacce di morte ricevute via mail. Senza se e senza ma, l’odio in tutte le sue forme va sempre condannato”, ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb. “Impariamo a esprimere la nostra opinione nel rispetto e nell’educazione. Chi è in prima linea nella battaglia contro il coronavirus è spesso più esposto alle critiche e agli insulti ma noi continueremo a lottare per il buonsenso e il bene comune. Forza Luca, siamo con te”.

Volevo esprimere la mia solidarietà al presidente della regione Veneto Luca Zaia. Quanto accaduto è gravissimo e ci auguriamo che gli autori di queste vili minacce siano al più presto identificati e bloccati. In un momento come questo è particolarmente necessaria la massima cooperazione e il rispetto per l’impegno di tutti coloro che sono impegnati in attività di Governo.” E’ quanto dichiarato da Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Anche il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha mandato un messaggio di vicinanza a Zaia: ”La violenza va sconfitta e, adesso più che mai, le istituzioni democratiche difese”.

Per Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl le minacce sono ”Gravi ed inquietanti. Al residente della Regione Veneto Luca Zaia va la solidarietà della Cisl. Un ulteriore campanello di allarme di un clima di violenza verbale e di intimidazioni che bisogna respingere con grande unità e cooperazione tra istituzioni e società civile”.