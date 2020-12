Mes. Bonafede, nessun rischio da lettera Parlamentari. Sostegno al premier

AgenPress – “Basta leggere la lettera per constatare che non c’è questo rischio. Gli stessi parlamentari che l’hanno scritta precisano che non c’è un problema di maggioranza”.

Lo ha detto il ministro della Giustizia e capo delegazione del M5S al governo a Radio24,, rispondendo alla domanda se c’è il rischio che salti il governo dopo la lettera sul Mes di alcuni parlamentari del M5s. Bonafede ha anche espresso “massimo sostegno” al premier Conte.

“La prossima settimana il presidente del Consiglio andrà in Parlamento e lì i parlamentari voteranno sulla base delle sue dichiarazioni. Per quanto mi riguarda e riguarda il Movimento cinque stelle c’è la massima fiducia e il massimo sostegno al presidente. Siamo sicuri che anche in questo caso porterà avanti nel migliore dei modi gli interessi dell’Italia in Europa”.