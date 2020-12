Oms, vaccini non significano zero Covid. I ricchi non calpestino i poveri nel vaccinarsi

Agenpress – I vaccini non significano zero Covid. Da soli non saranno in grado di fare il lavoro”. “Abbiamo raggiunto un punto di svolta della pandemia. Chiediamo alle persone di continuare a compiere sforzi” di fronte al Covid-19.

Lo ha detto Mike Ryan, responsabile delle situazioni di emergenza dell’Oms spiegando che i vaccini La responsabile della gestione della pandemia, Maria Van Kerkhove, ha invitato la popolazione a “pensare davvero a quello che si sta facendo” durante le festività natalizie per limitare la trasmissione del coronavirus. Anche il direttore dell’organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha invitato ad non abbassare la guardia.

I ricchi non devono “calpestare” i poveri nella corsa per il vaccino al coronavirus, ha detto ancora. “Con i risultati positivi delle sperimentazioni sui vaccini nelle ultime settimane, la luce alla fine del tunnel sta diventando sempre più intensa”, ha proseguito, sottolineando che “stiamo cominciando a vedere la fine della pandemia” che ha già contagiato più di 65 milioni di persone, con oltre 1,5 milioni di morti.

“Ma siamo chiari – ha avvertito – semplicemente non possiamo accettare un mondo in cui i poveri e gli emarginati sono calpestati dai ricchi e dai potenti nella corsa ai vaccini. E’ una crisi globale e le soluzioni vanno condivise come beni pubblici globali, non come proprietà private che allargano le disuguaglianze”.