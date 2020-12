AgenPress. “Un ministro che spende miliardi per acquistare banchi (inutili) con le rotelle, e poi chiude gli istituti scolastici, come possiamo non definirlo inadeguato e incompetente?

Vogliamo parlare del “leader” del movimento 5 stelle Di Maio?! Ministro degli Esteri che però non sa che fine hanno fatto i pescatori italiani in Libia?! Non c’è un ministro degno di tale nome tra i pentastellati!”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).