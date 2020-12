Libia. Armatore annuncia liberazione pescatori. Aspettiamo conferma

AgenPress – “Aspettiamo la conferma ufficiale ma oggi sembra proprio la giornata giusta”. Emozionato e con la voce rotta dal pianto, risponde così a Radio Capital Marco Marrone, armatore della Medinea, uno dei due pescherecci sequestrati 108 giorni fa in Libia. “Ho parlato con il ministro Bonafede che mi ha detto: “C’è qualcosa di buono nell’aria. Per me un’emozione assurda ho pianto come un bambino. Ora aspettiamo solo la conferma”.

Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono volati verso Bengasi, in Libia, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar.