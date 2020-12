Variante Covid. Italia sospende voli dal Regno Unito. Videoconferenza Macron-Merkel-Von der Leyen

AgenPress – “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”. Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il governo tedesco intende limitare la possibilità di viaggiare fra la Germania e la Gran Bretagna e fra la Germania e il Sudafrica. Al momento si lavora a una regolamentazione, aggiunge. Il Governo tedesco è in contatto con gli altri partner europei, conclude la nota.

Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Charles Michel si sono riuniti in videoconferenza per fare il punto sulla nuova variante del coronavirus, identificata in Gran Bretagna, che ha già portato diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, a sospendere i voli con il Regno Unito.

Francia e Germania stanno valutando misure simili: Parigi intanto afferma di seguire la situazione “da molto vicino” e Berlino valuta “seriamente” l’ipotesi di uno stop ai voli. Nella riunione virtuale a quattro si è parlato anche della situazione sanitaria in Sudafrica, altro Paese verso cui la Germania potrebbe adottare delle restrizioni di viaggio.