Arabia Saudita. Si è battuta per le donne, Loujain al-Hathloul, condannata a 5 anni e 8 mesi di prigione

AgenPress – L’attivista saudita per i diritti umani Loujain al-Hathloul è stata condannata a cinque anni e otto mesi di prigione da un tribunale saudita specializzato in tema di antiterrorismo, riferiscono i media locali. E’ stata riconosciuta colpevole di “diverse attività proibite dalla legge antiterrorismo”. Hathloul, 31 anni, fu arrestata nel 2018 – insieme ad altre attiviste – per aver guidato da sola poche settimane prima che il divieto fosse cancellato: una riforma per la quale si erano battute. Dopo essere stata processata al tribunale penale di Riad, il caso è stato trasferito il mese scorso alla Corte criminale speciale (Scc), che si occupa di terrorismo. Lì sono scattate accuse di aver contattato non meglio definite organizzazioni di stati esteri “non amici” di Riad.

Il tribunale ha comunque sospeso due anni e 10 mesi della sentenza, a patto che al-Hathloul “non commetta altri crimini per altri tre anni”. Secondo Lina al-Hathloul, sorella di Loujain, questa riduzione, unita al tempo già passato in carcere, potrebbe far sì che la donna sia libera “nei prossimi due mesi”, ha scritto su Twitter.

La famiglia di Hathloul dice che è stata tenuta in isolamento per tre mesi dopo il suo arresto e che è stata sottoposta a scosse elettriche, frustate e molestie sessuali. Affermano anche che le sarebbe stata offerta la libertà se avesse accettato di dire che non era stata torturata.

Esperti di diritti umani hanno affermato che il suo processo non ha soddisfatto gli standard internazionali.

A novembre, Amnesty International ha condannato il suo trasferimento al Tribunale penale specializzato , affermando che ha messo a nudo “la brutalità e l’ipocrisia” delle autorità saudite.