Zingaretti: “Dobbiamo realizzare un Paese nuovo, non ricostruire quello debole e fragile che c’era prima del Covid”

Ecco la prova a cui siamo chiamati: dare una svolta alla storia dell’Italia, realizzare un Paese nuovo, non ricostruire quello debole e fragile che c’era prima del Covid. Facciamo appello alla responsabilità per risolvere i problemi.

Non è il tempo delle barricate, ma, come ha indicato il presidente Mattarella, quello dei costruttori, della collaborazione e della coesione, per dare un futuro migliore alle persone. Abbiamo davanti un’occasione storica.