Covids. Arcuri, obiettivo somministrare “entro l’autunno 120 mln di dosi di vaccino”

AgenPress – “Dobbiamo prepararci a una disponibilità maggiore e a una crescente capacità di somministrazione. Noi vacciniamo su un programma approvato dal Parlamento. Le persone che hanno per ragioni professionali l’esposizione al contagio più alta e che stanno in prima linea devono essere messe in sicurezza subito: fra queste ci siete anche voi. Mi occuperò di garantire che i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale vengano vaccinati nel minor tempo possibile, compatibilmente con le dosi disponibili”.

Lo ha affermato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenica Arcuri, al webinar organizzato dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp) dedicato all’immunizzazione degli operatori sanitari, spiegando che “l’obiettivo è di somministrare “entro l’autunno 120 milioni di dosi di vaccino”.