Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Prevalga responsabilità”

AgenPress. “I partiti non sono caserme nelle quali la democrazia è abolita e il parlamentare ha il diritto e persino dovere di esercitare il suo mandato liberamente. Credo che in un momento nel quale la campagna vaccinale non decolla e i consumi stentano come oggi ha detto il presidente Sangalli, deve prevalere la responsabilità.

Questo non significa ignorare quanto non va, ma bisogna lavorare assieme per superare la crisi in unità e responsabilità. Solo dopo bisogna pensare alle urne. Prevalga come ha detto il Papa la logica del noi e non dell’ io, nessuno si salva da solo”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.