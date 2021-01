Ministro Boccia: “Serve un passo indietro da Italia Viva. E io non vedo passi indietro”

AgenPress. Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, in merito alla posizione politica assunta da Italia Viva dichiara:

“Noi ci siamo sempre stati, Matteo Renzi lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema è non farlo con un ricatto, questo è inaccettabile“. “In Parlamento si può sempre trovare una soluzione, ma serve da Italia Viva un passo indietro”. E io non vedo passi indietro“

“Ribadisco la necessità di “rivedere la valutazione politica” che ha portato le ministre Bellanova, Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto a lasciare il governo.