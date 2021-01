Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo di salute pubblica o voto”

AgenPress. “Come ricordato in occasioni precedenti, il Paese è scosso dalla pandemia e soprattutto da una grave emergenza economica. Inoltre è in pieno svolgimento la campagna per i vaccini.

La popolazione che ha ben altre esigenze guarda alla crisi di governo e alle alchimie politiche con sospetto e non le comprende. In questo momento il senso di responsabilità che dovrebbe animare la classe politica invita ad un esecutivo di alto profilo istituzionale sorretto da tutte le forze che ci stanno per raggiungere pochi obiettivi.

E’ evidente che se questo non è possibile, non è pensabile che la situazione di incertezza e paralisi si protragga stancamente e allora tanto vale che si esprima il corpo elettorale”.

Lo dichiara, in una nota, il Sen. di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.