Previsioni Meteo del 3 Luglio 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 3 Luglio 2024.

AL NORD – Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora instabilità con temporali soprattutto in Appennino e lungo l’arco alpino, con locali sconfinamenti. In serata e nella notte residua instabilità con piogge sparse, inizia a migliorare da ovest con ampie schiarite.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e locali temporali, specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui.