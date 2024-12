Presentata a Roma la campagna “W la Salute” del Ministero della Salute e Giunti

AgenPress. In Italia, i bambini e le bambine di 8-9 anni in sovrappeso sono il 19%, con obesità il 9,8% e, tra questi, il 2,6% con obesità grave (fonte OKKIO alla SALUTE 2023). Questa condizione è spesso correlata a uno stile di vita caratterizzato da un’alimentazione non bilanciata e a uno scarso livello di attività fisica.

È, quindi, fondamentale promuovere stili di vita sani in questa fase della vita.

I piccoli di oggi, sensibilizzati verso i comportamenti salutari, saranno adulti in buona salute.

È proprio da questa consapevolezza che il Ministero della Salute e l’editore di riferimento per il target bambini/ragazzi Giunti Editore, insieme a Giunti Scuola, hanno deciso di dare vita ad una sinergia e di costruire insieme un’iniziativa finalizzata alla promozione della salute tra i più piccoli.

Il primo frutto di questa importante collaborazione è l’innovativo progetto di comunicazione “W la Salute”. Scopri con Topolino e i suoi amici Disney come diventare un campione della salute: una campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con l’Istituto Superiore di Sanità, rivolta ad alunni della scuola primaria.

“La promozione della salute deve iniziare fin da ragazzi” dichiara Orazio Schillaci, Ministro della Salute “È fondamentale che già a scuola i bambini imparino quanto siano importanti i corretti stili di vita, come ad esempio l’alimentazione basata sulla nostra dieta mediterranea e praticare attività fisica, ma anche buone pratiche come il lavaggio delle mani o l’igiene orale. In questo modo, in linea con le attività in cui siamo impegnati investendo in prevenzione, prepariamo i nostri ragazzi a prendersi da subito cura della propria salute per essere anche in futuro adulti sani prevenendo l’insorgere di tante malattie. Questa iniziativa vuole proprio lanciare un messaggio di salute ai più piccoli affinché possano a loro volta essere testimonial di stili di vita sani e corretti”.

“Veicolare messaggi educativi attraverso personaggi noti nell’immaginario universale consente una fruizione e un’accessibilità ai contenuti molto più semplice e immediata” aggiunge Veronica Di Lisio Head of Disney Licensed Products Division di Giunti Editore “I personaggi Disney, inoltre, rendono i temi maggiormente credibili, perché in loro i bambini trovano più che eroi: vedono riflessi sé stessi, chiamati ad affrontare piccole e grandi sfide di vita quotidiana. Topolino e i suoi amici si dimostrano in questo progetto alleati preziosi per trasformare comportamenti salutari in messaggi accessibili, ispirando una connessione profonda tra immaginazione e crescita personale”.

Il progetto nasce per promuovere presso i bambini e le bambine della scuola primaria quei comportamenti salutari che, radicandosi fin dall’infanzia, si potranno consolidare nell’arco della vita. L’obiettivo è permettere ai più piccoli di interiorizzare abitudini corrette che consentano loro di crescere come adulti sani e rappresentare un esempio per i loro coetanei. La scuola rappresenta il luogo privilegiato dove diffondere efficacemente i messaggi di salute, soprattutto attraverso il prezioso aiuto degli insegnanti.

“W la Salute” affronta in modo divertente, con l’aiuto dei personaggi Disney, tematiche importanti come la sana alimentazione, l’attività fisica, l’igiene personale e il possesso responsabile degli animali da compagnia.

Il progetto parte con una iniziativa pilota per l’anno scolastico 2024-2025. In questa prima fase, grazie alla presenza capillare di Giunti Scuola nelle scuole primarie di tutto il territorio nazionale, migliaia di classi potranno aderire e ricevere un KIT cartaceo con materiali educativi e storie a fumetti originali Disney.

Sarà, inoltre, pubblicato il sito www.wlasalute.it per imparare divertendosi: un portale di informazione istituzionale completamente dedicato ai più piccoli. Il sito conterrà storie inedite a fumetti dei personaggi Topolino e Paperino, pubblicate con cadenza periodica a firma di artisti Disney.