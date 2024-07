Ostellari: “No a sconti di pena. Snelliamo la burocrazia ma senza misure svuota-carceri”

AgenPress. “Con il decreto carceri siamo intervenuti per dare un’alternativa alla proposta Giachetti con un messaggio chiaro: no agli sconti di pena. La risposta del governo è quella di una riforma strutturale, chiara e che coinvolge plurimi soggetti. Vogliamo sottolineare che il rispetto delle regole conviene e che offriamo al detenuto un quadro chiaro sin dall’inizio sui tempi effettivi della sua detenzione, incentivando la buona condotta all’interno degli istituti senza misure di tipo svuota-carceri. Questo snellisce la procedura giudiziaria: ci sarà più chiarezza, meno burocrazia e una risposta efficace per i detenuti”.

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, intervenendo a “ZTL” condotto da Francesco Borgonovo sulla FM di Giornale Radio.

“Sono inoltre previste 1000 nuove assunzioni straordinarie nel corpo di polizia penitenziaria, più una serie di interventi che mirano a dare una soluzione a chi ricopre un ruolo di dirigenza negli istituti carcerari. Vogliamo invertire una rotta che avrebbe portato il Paese al fallimento sotto il profilo dell’esecuzione della pena”, ha concluso Ostellari.