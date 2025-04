Mosca. Corte Suprema valuterà di rimuovere i talebani dall’elenco dei terroristi. Per Putin non lo sono

AgenPress – La Corte suprema russa prenderà in esame la richiesta della Procura generale di rimuovere i talebani dall’elenco delle organizzazioni terroristiche.

Se approvata, la decisione segnerebbe la fine di oltre due decenni in cui i talebani sono stati considerati un gruppo terroristico in Russia.

A dicembre è stato introdotto un meccanismo legale che consente la rimozione di gruppi dalla lista dei terroristi , quando il presidente Vladimir Putin lo ha firmato.

La legge consente al procuratore capo russo di richiedere una rimozione temporanea se riesce a dimostrare che il gruppo ha cessato di sostenere o promuovere il terrorismo in Russia.

Il servizio stampa della Corte Suprema ha confermato di aver ricevuto la richiesta dall’ufficio del Procuratore Generale. L’udienza a porte chiuse è prevista per le 14:00, ora di Mosca, del 17 aprile.

La Russia ha bandito per la prima volta i talebani come organizzazione terroristica nel 2003. Il Cremlino ha rafforzato i legami con il gruppo da quando è tornato al potere in Afghanistan dopo il ritiro degli Stati Uniti nel 2021.

Da allora, i talebani hanno applicato una rigida legge islamica, di fatto impedendo alle donne di accedere alla vita pubblica.

Putin ha definito i talebani “alleati nella lotta al terrorismo”, mentre il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha esortato le nazioni occidentali a revocare le sanzioni all’Afghanistan e ad assumersi la responsabilità della ricostruzione postbellica.