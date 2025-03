Parigi. Vertice volenterosi sull’Ucraina. L’Europa deve prepararsi a qualsiasi scenario. Starmer accusa la Russia di “giocare e guadagnare tempo”

AgenPress – I principali leader europei hanno sottolineato che “non è il momento” di iniziare a revocare le sanzioni contro la Russia , e hanno criticato le tattiche dilatorie di Mosca nel rispondere alla proposta di cessate il fuoco guidata dagli Stati Uniti in Ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha delineato la struttura di una futura garanzia di sicurezza proposta dalla “coalizione dei volenterosi”, con un ulteriore sostegno all’esercito ucraino, una forza di rassicurazione dislocata lontano dalla linea del fronte ma che offra supporto in aree “strategiche”, e una spinta più ampia per riarmarsi e coordinarsi meglio tra i paesi partecipanti.

Macron ha affermato che al momento non vi è unanimità tra tutti i partecipanti al vertice di Parigi sull’invio di una forza di rassicurazione guidata dall’Europa in Ucraina, pur sottolineando che non è necessario presentare piani per il suo dispiegamento.

Il presidente francese ha affermato che l’Europa deve prepararsi a qualsiasi scenario , compreso uno in cui la sua iniziativa di sicurezza non sarebbe sostenuta dagli Stati Uniti, ma è sembrato suggerire ripetutamente che il presidente americano Donald Trump potrebbe cambiare idea una volta che sarà chiaro che la Russia non si impegna in buona fede con i suoi piani.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato i piani per i capi dell’esercito francese, britannico e tedesco di recarsi a Kiev per aiutare a pianificare il supporto per il futuro esercito ucraino, come parte di un più ampio sforzo per offrire rassicurazioni al paese, e un nuovo incontro del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina “per radunare più aiuti militari e mantenere l’Ucraina in lotta”.

Starmer ha anche ripetutamente accusato la Russia di “giocare e … guadagnare tempo”, affermando che avrebbe voluto vedere progressi in “giorni e settimane, non mesi e mesi”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia non vuole la pace in Ucraina e cerca di dividere Europa e America, esortando gli Stati Uniti ad adottare una linea più ferma e a imporre sanzioni alla Russia per essersi rifiutata di accettare un cessate il fuoco incondizionato e chiedendo una “reazione” alla ripetuta violazione da parte di Mosca degli accordi limitati in atto.

Zelensky ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno “costantemente” cambiando il loro approccio all’accordo sui minerali con l’Ucraina , ma ha insistito sul fatto che Kiev rimane disponibile e “invia segnali positivi” sull’accordo