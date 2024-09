62 persone denunciate in tutta Italia per contrabbando e contraffazione

AgenPress. Le indagini, condotte dai finanzieri della Compagnia di Porto Torres e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, hanno permesso di individuare ben 294 spedizioni contenenti materiale illecito, di fabbricazione extra-unionale, provenienti dalla Germania e destinate alla provincia di Sassari e in varie località italiane. Tra i materiali sequestrati vi sono sigarette elettroniche, capi d’abbigliamento, calzature, accessori (borse, cinture, portafogli, cappelli, orologi), articoli di elettronica (cuffiette, orologi digitali, componentistica, cover per cellulari) e prodotti per la cura della persona (asciugacapelli, piastre), tutti recanti marchi contraffatti di celebri marchi multinazionali. Le riproduzioni avvenivano con metodologie particolarmente sofisticate, tali da ingannare facilmente il consumatore finale.

L’analisi approfondita dei dati dichiarati nelle lettere di vettura dei colli sottoposti a sequestro ha consentito l’identificazione e il deferimento alle competenti Autorità Giudiziarie dei 62 responsabili, tutti residenti in Italia.

I reati contestati sono previsti e puniti dagli articoli 474 del codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 291 bis del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

Gli articoli sequestrati comprendono oltre 22 mila capi d’abbigliamento, articoli di elettronica e prodotti per la cura della persona contraffatti, nonché oltre 12 mila sigarette elettroniche di contrabbando, precaricate con liquido da inalazione tra 6 e 23 ml (nicotina tra 2 e 5%) ed equivalenti giuridicamente a oltre 800 kg di tabacchi lavorati esteri.