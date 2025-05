Zelensky: l’Ucraina non può garantire la sicurezza dei leader stranieri durante la parata a Mosca

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina non può garantire la sicurezza dei rappresentanti stranieri durante i loro viaggi programmati a Mosca per la parata del Giorno della Vittoria, poiché la Russia può intraprendere qualsiasi azione contro gli ospiti, mentre Kiev non può essere ritenuta responsabile di ciò che accade in Russia. Il Giorno della Vittoria è una festività russa che commemora la vittoria sovietica sulla Germania nazista nel 1945, celebrata il 9 maggio.

“La nostra posizione è molto semplice per tutti i Paesi che hanno viaggiato o stanno viaggiando verso il 9 maggio: non possiamo essere responsabili di ciò che sta accadendo nella Federazione Russa. Loro vi forniscono sicurezza; quindi, non vi daremo alcuna garanzia. Perché non sappiamo cosa farà la Russia in questi giorni.

Potrebbe prendere diverse misure da parte sua, diciamo incendi dolosi, attentati e così via, solo per dare la colpa a noi. Come presidente, ne ho parlato al Ministro degli Esteri. Credo che dovremmo consigliare a chi ci contatta: “Sconsigliamo di visitare la Russia per motivi di sicurezza. E se lo fate, non chiedetecelo. È una vostra decisione personale”.

“L’Ucraina non è assolutamente responsabile di ciò che sta accadendo oggi in Russia. È un dato di fatto. Siamo responsabili quando siamo lì. Inoltre, sono sicuro che altri Paesi siano impegnati nella stessa diplomazia con i russi quando vengono da noi, e l’esperienza dimostra che abbiamo avuto molti leader diversi, e durante le loro visite si sono verificati vari tipi di attacchi, aggressioni e intimidazioni”.