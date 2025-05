Trump vestito da Papa, l’immagine diventa virale

AgenPress. Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca. La stessa immagine è stata condivisa dal presidente degli Usa anche sul suo account su Truth.

“Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me” aveva affermato alcuni giorni fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Nell’immagine, diventata immediatamente virale sui social, si vede Donald Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e il dito in atto benedicente.

Commento di Enrico Mentana:

“Quando l’ho vista non credevo ai miei occhi. Ero andato su Truth per vedere se Trump avesse postato qualcosa su AfD e la Germania. Invece… ha postato se stesso Papa. Da ormai 15 settimane ne abbiamo viste e sentite di ogni tipo, conquista di Groenlandia e Canada, dazi per tutti, Zelensky comico modesto, eccetera. Ma solo un’altra volta aveva abusato anche delle immagini, podtando quel famigerato video su Gaza trasformata in resort. Dicono: ci dovremo abituare. No!”

Commento di Gad Lerner:

“Su Truth, il suo social che vorrebbe dire “verità”, oggi lui si presenta così. Per divertire chi se l’era bevuto come l’uomo che avrebbe riportato la pace nel mondo. Non è la prima volta che un imbonitore va al potere, ma è la prima volta che tale evento funesto viene spacciato per democrazia“